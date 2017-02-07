Деннис Саммут: Если в России кто-то думает, что Трамп поддержит воссоздание СССР, им остается только мечтать об этом…

Известный эксперт Деннис Саммут указал на несерьезность призыва лидера ЛДПР Владимира Жириновского «договориться России с новым президентом США Дональдом Трампом о восстановлении границ СССР».

«Жириновский любит время от времени выступать с шокирующими заявлениями, но если говорить откровенно, то это несерьезные комментарии», - заявил 1news.az аналитик, руководитель аналитического центра LINKS в Лондоне Деннис Саммут.

По мнению Д.Саммута, возможно, Жириновский не понял, что когда Дональд Трамп говорил о решении в первую очередь американских дел (America First), он имел в виду вовсе не дела российские (Russia First)

«Я не думаю, что сам Владимир Жириновский верит в подобные идеи. Я несколько раз с ним встречался, в том числе и конфиденциально, на личных встречах он гораздо более разумный, чем в своих публичных заявлениях», - сказал он.

По словам аналитика, подобные высказывания удобны как для Жириновского, так и для тех, кто работает с ним, чтобы время от времени вводить в оборот эти сумасбродные идеи и отвлекать граждан от реальных проблем.

«Советский Союз не может быть воссоздан, потому что он был основан на идеологии, которую сейчас если кто-то и хочет вернуть, то точно не Владимир Путин», - сказал он.

Д.Саммут также напомнил о кровавых событиях, которые произошли конце советской эпохи.

«Все помнят 9 апреля в Тбилиси и 20 января в Баку, не говоря уже о других событиях», - сказал он.

По мнению аналитика, есть еще один аспект этой проблемы, а именно гегемония России и желание определенных кругов в этой стране ограничить независимость и суверенитет своих соседей и посягнуть на их территориальную целостность.

«Это не только возможно, но уже и произошло, и мы видим, как это ежедневно происходит всеми возможными способами на постсоветском пространстве. Однако никто не хочет быть частью этих российских проектов.

Вам надо только посмотреть, сколько стран проголосовало с Россией «ЗА» по вопросу территориальной целостности Украины на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и сколько стран последовало за РФ в признании Абхазии и Южной Осетии, чтобы увидеть, насколько неприемлемо для остального мира», - указал он.

Эксперт уверен, что ни одно из государств бывшего СССР не заинтересовано в подобном исходе событий.

«Достаточно увидеть напряженность в отношениях между Россией и Беларусью, чтобы понять, насколько непривлекательна эта гегемонистская модель.

Но в Москве все еще есть те, кто сильно в это верит. Если они думают, что найдут поддержку США для этого грандиозного плана в лице Дональда Трампа или кого-либо еще, то, скажу, что они могут лишь мечтать об этом», - сказал он.

Напомним, что в своем интервью на телеканале «Царьград» в авторской программе «Чай с Захаром» Жириновский сказал, что РФ должна договариваться с США по вопросу восстановления Россией границ бывшего СССР.

«Если бы я был президентом РФ, то сказал бы, Дональд, давайте договариваться по Китаю, Ирану. С нашей стороны мы будем мирным путем восстанавливать границы СССР. США в своей внешней политике заявит, что не будет реагировать на то, что происходит с бывшими советскими республиками, то есть торговля. Он бизнесмен, не хочет усиления Китая, мы тоже не хотим. Интересы РФ и США по Ирану также совпадают, потому что Иран представляет угрозу для РФ с юга», - сказал он, указав, что улучшение отношений с РФ выгодно самим США, тем более, сегодня нет угрозы коммунизма.

Эльшан Рустамов