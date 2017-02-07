Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Ходжавендского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.