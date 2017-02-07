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Политика

Символ освобождения. Азербайджанцы возвращаются в родное Джоджуг Мерджанлы – ФОТОРЕПОРТАЖ 07.02.2017 17:16

Джоджуг Мерджанлы – единственное освобожденное село в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана.

Сегодня на этой древней азербайджанской земле побывали аккредитованные в стране иностранные журналисты, представляющие агентства Associated Press, Reuters, РИА Новости, Интерфакс, Спутник, Анадолу, İhlas, EFE, телеканал TRT, действующие в Азербайджане медиаструктуры Ирана и другие СМИ.

Поездка была организована МИД и Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Здесь иностранные журналисты могли воочию увидеть, какие зверства сотворили те, кто всеми силами пытается преподнести себя миру как культурный народ. Ибо Джоджуг Мерджанлы – молчаливое свидетельство армянского вандализма.

Армяне захватили село в августе 1993 года, несколько месяцев оно находилось под оккупацией. Затем под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева была проведена Горадизская операция, и агрессор был изгнан из этого села. Однако за несколько месяцев они успели сравнять его с землей.

Апрельские бои 2016 года стали знаком для Великого возвращения. Сейчас, в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, в Джоджуг Мерджанлы проводятся работы по очистке и разминированию. Затем будут реализованы инфраструктурные проекты.

Очень скоро здесь будут проложены дороги, электрические, газовые, водные коммуникации, построена школа, детский сад, медицинское учреждение, жилые дома. Для проживающих там людей будут открыты рабочие места.

Джоджуг Мерджанлы - первый предвестник освобождения наших земель от врага - готовится встретить своих жителей.

Очень скоро это село наполнится голосами азербайджанских детей – истинных хозяев родной земли.

Ф.Багирова

Фото: by Maltus

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