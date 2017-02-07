Архиепископ Сепух Саркисян должен быть объявлен в розыск за посещение оккупированных территорий - Мубариз Ахмедоглу

Глава Тегеранской армянской епархии архиепископ Сепух Саркисян, являющийся гражданином Ирана, должен быть объявлен в международный розыск по линии Интерпола за незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий, заявляет лиректор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Сепух Саркисян неоднократно посещал оккупированные территории Азербайджана, не раз оказывал материальную и моральную помощь в той или иной форме оккупантам азербайджанских земель. После апрельских боев он посетил Нагорный Карабах и встретился с главой сепаратистского режима Бако Саакяном, который поблагодарил его за постоянную помощь», - сказал М.Ахмедоглу.

Он отметил, что информация об этом распространялась на всех армянских и иранских новостных сайтах, и ни одна из сторон не отрицала факт визита Сепуха Саркисяна в Нагорный Карабах и его помощь сепаратистскому режиму.

«В 1992 году все республики бывшего СССР на основе сложившегося в международной практике принципа Uti possidetis стали членами ООН. Согласно документам ООН, Нагорный Карабах и другие оккупированные территории принадлежат Азербайджанской Республике. Гражданин Исламской Республики Иран Сепух Саркисян, даже будучи армянином, должен был осознать это.

Поэтому Иран должен начать процесс наказания Сепуха Саркисяна за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Если Иран не начнет этот процесс, то у Азербайджанской Республики не останется другого выхода, кроме как объявить Сепуха Саркисяна в розыск по линии Интерпола», - подчеркнул политолог.

По его словам, экстрадиция гражданина России и Израиля блоггера Александра Лапшина в Азербайджан может стать хорошим примером в этой области для Ирана.

«Государство Израиль не воспрепятствовало экстрадиции своего гражданина в Азербайджан. Однако сначала официальный Тель-Авив придерживался другой позиции. Израиль, узнав о совершенных своим гражданином в отношении Азербайджана действиях, сразу смягчил свою позицию. Так и Иран, придерживаясь своей позиции по поддержке территориальной целостности Азербайджана, принципа мирного соседства и международного права, должен наказать своего гражданина, незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана и неоднократно оказывавшего материальную помощь сепаратистскому режиму», - резюмировал М.Ахмедоглу.

Ялчин Алиев