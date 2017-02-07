В ходе визита в Москву президента Ирана Хасана Роухани будет обсуждено урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил посол России в Иране Леван Джагарян.

«В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах.

Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Афганистане, каспийская проблематика, карабахский конфликт», - сказал он, указав, что визит состоится в конце марта, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос касательно времени проведения Тегеранской встречи глав Азербайджана, Ирана и России, посол указал, что официальной информации в этой связи пока не поступало.

«Мы не исключаем, что этот вопрос может быть обсужден как в ходе намеченного на первые числа марта визита в Иран Президента Азербайджана Ильхама Алиева, так и в ходе визита Хасана Рухани в Москву в конце марта», - сказал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.