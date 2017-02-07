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Политика

Израиль узаконил поселения на палестинских землях 07.02.2017 14:25

Парламент Израиля принял во втором и третьем чтениях законопроект, легализующий строительство домов на землях палестинских арабов, передает Anadolu.

За законопроект проголосовали 60 депутатов, против - 52, сообщил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.

По его словам, в голосовании приняли участие 120 депутатов. При этом в нем не участвовали восемь депутатов, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится в Лондоне.

Согласно уставу израильского парламента, для принятия какого-либо законопроекта необходимы голосование в трех разных чтениях и большинство голосов. 

С 1967 года в Восточном Иерусалиме были построены около 200 тысяч еврейских поселений. Еще 400 тысяч построек возвели на Западном берегу реки Иордан.

Стоит отметить, что в начале месяца ООН выразила обеспокоенность решением Израиля построить более 5 тыс. единиц жилья на оккупированных палестинских землях и призвала воздержаться от подобных односторонних шагов - об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения.

Ф.Багирова

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