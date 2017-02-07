Мы проинформированы о намерении музыкальной группы «Голоса Арцаха» с оккупированных территорий Азербайджана выступить с концертной программой в Иране.

Об этом 1news.az сообщил руководитель отдела информации и по связям с общественностью Министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

По его словам, данный вопрос расследуется Министерством культуры и туризма совместно с Министерством иностранных дел АР.

«Общественность будет проинформирована об итогах расследования», - сказал он.

О проведении расследования в связи с данной информацией сообщили также в посольстве Ирана.

Как ранее сообщалось, музыкальный коллектив «Голоса Арцаха» из оккупированного армянами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана намеревается выступить с гастролями в Иране.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.