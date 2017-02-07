7 февраля в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск на территории Физулинского района Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, мониторинг прошел без инцидентов.

Мониторинг на стороне, контролируемой азербайджанской армией, проводили личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

На противоположной стороне мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Иржи Аберле и Саймон Тиллер.

Ялчин Алиев, Г.Р.