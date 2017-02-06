На линии противостояния азербайджанских и армянских войск будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 7 февраля 2017 года на линии противостояния азербайджанских и армянских войск, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Жири Аберле и Саймон Тиллер.

Эльшан Рустамов, Г.Р.