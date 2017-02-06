«Межмазхабные столкновения наносят исламскому миру, мусульманской географии больший урон, чем внешние нападки вроде исламофобии. Потому что разжигание межмазхабной вражды означает не только возрастание сегодняшних столкновений, но и отравление разума новых поколений». Об этом заявил председатель Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эльшад Искендеров на церемонии открытия программы «Молодежная столица стран ОИС - 2017» в Ширазе.

Как известно, решением 3-й Конференции министров молодежи и спорта стран ОИС (ММС ОИС) после Стамбула, которому был присвоен статус «Молодежная столица ОИС» в 2016 году, этого звания удостоились города Путраджайа (Малайзия), Шираз (Иран) и Фас (Марокко). Другим решением Конференции министров претворение в жизнь программы было поручено Молодежному форуму ОИС, которому одновременно был присвоен статус Международного секретариата Конференции ММС ОИС.

На торжественной церемонии, состоявшейся 4 февраля с участием вице-президента Ирана Шахиндохта Молаверди, министра молодежи и спорта Масуда Султанифара, главы провинции Фас Афшани и других высокопоставленных иранских и международных представителей, символический ключ «Молодежной столицы ОИС» был вручен одному из исторических и культурных центров Ирана городу Ширазу. На церемонии было отмечено, что в рамках программы «Молодежная столица ОИС», которая будет реализована в течение 2017 года под лозунгом «Усиление молодежного творчества во имя единства», планируется проведение различных мероприятий в научной, культурной и творческой сферах.

Выступивший на церемонии открытия председатель Молодежного форума ОИС Эльшад Искендеров отметил, что форум, одной из основных целей которого является единство и сотрудничество мусульманского мира, выступает противником всякого проявления мазхабной предвзятости и идеологии такфиризма: «Чтобы остановить конфликты, которые происходят в мусульманском мире на основе радикализма, ведущие лица общества в первую очередь обязаны открыто осудить экстремистские призывы мазхабов, которым они принадлежат, и решительно проявить в этом направлении свои политические и идеологические возможности. Стремительно возрастающие исламофобские преследования являются угрозой для всего мусульманского мира, не разделяя его на суннитов и шиитов. Как минимум по этой причине предотвращение межмазхабной разобщенности имеет большое значение для всех стран ОИС».

Подчеркнув, что занимающая на сегодняшний день особое место среди образцов межмазхабного диалога и сотрудничества азербайджанская модель, сформировавшаяся на протяжении столетий на основе традиций ирфана, является примером единства и братства, и, напомнив, что по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева нынешний год объявлен Годом исламской солидарности, Э.Искендеров сказал: «Эти образцы и это послание будут в эпицентре деятельности Молодежного форума ОИС, проводимой в течение 2017 года в рамках программы «Молодежная столица ОИС».

В рамках мероприятия был подписан протокол о сотрудничестве между Молодежным форумом ОИС и Министерством молодежи и спорта Ирана о реализации программы «Молодежная столица».

Отметим, что в ближайшее время намечается реализация официального открытия Программы в Фасе (Марокко) и Путраджайе (Малайзия).

Ялчин Алиев, Г.Р.