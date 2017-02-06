Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу считает, что в изменении условий соглашения по транспортировке «Газпромом» газа в Армению виновато правительство Грузии.

«Газпром» смог изменить условия договора с правительством Грузии по транзиту газа в Армению. Вице-премьер Каха Каладзе, подписавший договор со стороны правительства Грузии, не разглашает условия транзитного договора. Он связывает это с тем, что согласно договору, этот вопрос является секретом двух стран. Правительство Грузии утвердило условия газового договора путем переговоров. Условия договора вызвали серьезное недовольство в Грузии. Все группы оппозиции называют подписанный договор капитулянтством грузинского правительства. Президент Георгий Маргвелашвили среди критиков данного договора. Некоторые члены правительства также открыто выразили свое недовольство. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Гахария отметил, что Грузия проиграла в соглашении с «Газпромом». И Гахария, и оппозиция подчеркнули необходимость больше опираться на Азербайджан. Официальный Тбилиси опасается, что Азербайджан не сможет обеспечить Грузию необходимым количеством газа. Не секрет, что у SOCAR есть недостатки в деятельности как в Азербайджане, так и в Грузии. Но договор, подписанный Грузией с «Газпромом» в сложившейся ситуации, никак не связан с SOCAR. Схема шантажа, используемого «Газпромом» в отношении Грузии, такова: или ты транспортируешь мой газ в Армению по моим условиям, или я не буду транспортировать по твоей территории даже 1 кубометр газа, останешься без газа и без денег, а для того, чтобы удовлетворить потребности Армении, буду покупать необходимый газ у Ирана», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, в этой схеме использование Ирана в качестве элемента шантажа является ведущим звеном.

«Главную причину того, что «Газпром» смог изменить условия договора по транзиту газа в Армению, нужно искать в поведении правительства Грузии. Можно предположить несколько мотиваций такого поведения:

I. Правительство Грузии не до конца верит Азербайджану. Если бы верило, то Грузия совместно с Азербайджаном могла бы представить серьезные аргументы. Вопрос мог найти решение недолгим терпением Грузии к вероятным трудностям. «Газпром» согласился бы с неизменностью условий.

II. Правительство Грузии действительно сторонится России. Высказывания о том, что экс-премьер Бидзина Иванишвили является одним из акционеров «Газпрома», могут предстать в негативном свете. Могут всплыть и другие факторы в отношениях Иванишвили с Россией.

III. Грузия взяла курс на участие с Арменией в проектах, связанных с Ираном, участвует в закрытых переговорах. Правительство Грузии полагает, что больше выиграет от транспортировки иранского газа и грузов через территорию Армении, чем проиграет на газовом транзите из России в Армению.

IV. Привлекает внимание неосведомленность грузинских официальных лиц о ситуации в регионе. Иран начал обеспечивать 2 города Армении газом со своей территории. Другими словами, Иран понемногу вытесняет «Газпром» с территории Армении. В таком случае, покупка «Газпромом» иранского газа для Армении может создать серьезные сложности в региональной политике РФ. Поэтому ни при каких условиях Россия не может купить иранский газ для Армении.

А то, что условия договора - тайна, является необоснованным аргументом Каладзе. Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал основные условия договора, подписанного между Грузией и «Газпромом»: Грузия получит 10% с первого миллиарда кубометров газа, транспортируемого в Армению, в натуральном виде. Со следующего объема транспортируемого газа Тбилиси будет получать уже не газ, а валюту, причем сумма валюты будет в несколько раз меньше. Таким образом, понятно, что Грузия осталась в убытке. Потери Грузии будут колебаться в промежутке между 30- 40% в зависимости от обстоятельств. Армения снизит цены на газ для населения за счет потерь Грузии.

В любом случае, основным источником проблем Грузии является неправильное понимание региональной политики», - подытожил М.Ахмедоглу.