Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил на статьи экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Владимира Казимирова, в которых бывший посредник искажает суть нагорно-карабахского конфликта.

Ответ Х.Гаджиева под заголовком «Об информационных фейках» опубликован на страницах той же российской «Независимой газеты» , в которой В.Казимиров публикует свои предвзятые в отношении Азербайджана материалы, последний из которых вышел 26 января этого года.

В статье споуксмен МИД республики отмечает, что периодически напоминающий о себе в российской прессе посол в отставке Владимир Казимиров вновь не удержался и решил давать общие менторские поучения, а заодно еще и «наставить на путь истинный» конкретно Азербайджан.

«Причем сделано это было в манере, столь далекой от элементарной этики по отношению к Азербайджану и его дипломатической службе, что непроизвольно напрашивалась соответствующая реакция. Однако я не посчитал уместным идти подобным путем и предпочел сделать обзор основных пассажей в более подобающей форме.

Но прежде чем прокомментировать очередную порцию все тех же уже изрядно устаревших по содержанию тезисов, которые г-н Казимиров с упорством, достойным лучшего применения, озвучивает последние 10 лет, задам Владимиру Николаевичу вопрос: если вы столь высоко компетентны, то почему не смогли выйти на окончательное решение конфликта в период до 1996 года, когда у вас имелся на это соответствующий мандат? Однако же сделать этого ни вы, ни ваши преемники в Минской группе ОБСЕ (МГ) пока так и не смогли.

Да и сами вы не отрицаете сей факт, более того, именно с указания на то, что попытки мирного разрешения конфликта поглотили уже более 20 лет, начинается последняя статья, опубликованная 26 января с.г. в «Независимой газете». А виновником вы пытаетесь представить Азербайджан, якобы срывающий инициативы посредников, в то время как «обе армянские стороны», по-вашему, проявляют готовность работать над предложениями МГ. Вы пытаетесь прикрываться, вновь размахиваете причитаниями относительно заявлений азербайджанской стороны о ее неотъемлемом праве защищать свою территориальную целостность всеми возможными путями, вплоть до военного.

Однако не стоит пытаться вводить в заблуждение окружающих. Вы, г-н Казимиров, прекрасно осведомлены, что никаких «армянских сторон» нет, есть Армения и Азербайджан, как стороны конфликта, и армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха, как заинтересованные стороны. Именно в этом формате работали и работают все международные посредники.

Кроме того, нелишне было бы вам, отставному, высокопоставленному дипломату, взять Устав ООН и заглянуть в его 51-ю статью о праве государств на самооборону и отражение агрессии. Возобновление в памяти этого основополагающего документа – базы всей системы международных отношений должно поспособствовать устранению искажений, которые заставляют вас договориться до того, что жертва сама виновата, а агрессор – чуть ли не «голубь мира», - отмечает Х.Гаджиев.

«Из последней статьи может сложиться впечатление, во всяком случае, автор его старательно создает, что за весь период работы посредников по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта было лишь два весомых документа, и Казимиров – «отец» обоих. Вычленить из всего комплекса документов 1994–1995 годов лишь те, к которым вы путем нажатия кнопки факса приложили руку, забывая и умалчивая обо всех прочих, есть очевидное проявление профессионального эгоизма либо же профессиональной амнезии.

Напомним, в Бишкекском протоколе от 5 мая 1994 года о прекращении огня между сторонами конфликта содержится призыв «самой интенсивной работой в кратчайшие дни закрепить это путем подписания надежного, юридически обязывающего соглашения, предусматривающего механизм обеспечения невозобновления военных и враждебных действий, вывод войск с занятых территорий и возобновление функционирования коммуникаций, возвращение беженцев, продолжение переговорного процесса». Как известно, режим прекращения огня был установлен на базе этих договоренностей с 12 мая 1994 года. И все прочие документы, обсуждавшиеся сторонами в 1994–1995 годах, преследовали целью имплементацию этих договоренностей. Среди конкретных мер обсуждались и поддержание режима прекращения огня (технические моменты, создающие условия для урегулирования), и вывод оккупационных сил (содержательные аспекты, обеспечивающие урегулирование).

Так, в приложении II о Календаре мер по урегулированию ситуации на отдельных оккупированных территориях от 5 ноября 1995 года прямо устанавливались временные рамки освобождения и начала разминирования оккупированных районов: Агдере, Агдама, Ходжавенда, Физули, Джебраила, Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара, Лачына.

Данные требования – немедленное и безоговорочное освобождение оккупированных территорий – исходили из положений четырех резолюций Совета Безопасности ООН: № 822, 853, 874, 884, принятых в 1993 году, которые, как хорошо известно, не имеют срока давности для исполнения. Согласно резолюциям, Совет Безопасности ООН осудил применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий, в то же время еще раз подтвердил суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и неприкосновенность признанных на международном уровне его границ. В этих же резолюциях Совет Безопасности еще раз подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Невыполнение Арменией всех этих требований можно отнести скорее к недоработкам международных посредников, не способных убедить ее в необходимости уважать нормы международной законности и мирного сосуществования государств. В результате, и это единственное, в чем вы правы, оккупация земель Азербайджана продолжается. Причем против агрессора не предпринимаются действенные меры международного осуждения и принуждения к миру. Но причина тут не в «неконструктивной позиции» подвергшегося агрессии Азербайджана, а в саботаже оккупирующей стороной всех международных решений, включая имеющие императивный характер резолюции Совета Безопасности ООН», - подчеркнул Х.Гаджиев.

«Ваши попытки всячески выгораживать агрессора, прибегая к документальной эквилибристике, лишь усугубляют ситуацию, создавая иллюзию некоторой поддержки позиции Армении, заключающейся в затягивании status quo путем разглагольствований о мерах по контролю на линии соприкосновения. В то время как совершенно очевидно, что единственным действенным и надежным способом избежать каких бы то ни было инцидентов является обеспечение вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана. Лишь в этом случае можно будет продвинуться к окончательному политическому урегулированию конфликта в рамках ведущегося сейчас переговорного процесса.

А вам, Владимир Николаевич, было бы лучше не создавать информационных фейков вокруг процесса, к которому вы уже более 20 лет не имеете никакого отношения», - подытоживается в статье официального представителя МИД Азербайджана.

Ялчин Алиев, Г.Р.