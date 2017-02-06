Части вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 34 раза, применив при этом также крупнокалиберные пулеметы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские ВС с позиций в селах Барекамаван Ноемберянского района и Беркабер Иджеванского района Армении обстреляли азербайджанские позиции в селах Гаймаглы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана, а с позиций в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах в Бердском районе Армении – расположения азербайджанских войск в селах Агбулаг, Агдам и Мунджуглу Товузского района Азербайджана.

Кроме того, азербайджанские позиции были обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт и Ярымджа Тертерского района, Шураабад и Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах в Гейгельском, Геранбойском, Тертерском, Физулинском и Ходжавендском районах Азербайджана.

Ялчин Алиев, Г.Р.