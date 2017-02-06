Генеральный консул Азербайджана принял участие во встрече в МПА СНГ

В Санкт-Петербурге состоялась встреча руководителей Секретариата Совета МПА СНГ с послами и консулами стран Содружества, аккредитованными в северной столице России.

Как сообщили в пресс-службе генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, во встрече также приняли участие генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ - представитель Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Джафаров и вице-консул Эльчин Мамедов.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Алексей Сергеев отметил важность встречи с представителями дипломатических миссий, а также представителями Министерства иностранных дел России и Правительства Санкт-Петербурга.

Алексей Сергеев подчеркнул, что внимание высокопоставленных коллег к деятельности Межпарламентской ассамблеи и их участие в мероприятиях подтверждает авторитет МПА СНГ, свидетельствует о возрастающей эффективности работы организации. «Мы по-прежнему считаем, что парламентские контакты, площадкой для которых выступает Межпарламентская Ассамблея СНГ, являются важным фактором в поддержании мира и стабильности, развитии гуманитарного сотрудничества», - сказал он.

Также генеральный секретарь Совета МПА СНГ проинформировал о приближающихся юбилейных мероприятиях – весенней, юбилейной сессии, которая пройдет 27–28 марта, VIII Невском международном экологическом конгрессе, а также о 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, основные мероприятия которой состоятся в Таврическом дворце в октябре 2017 года.

Генеральный консул Султан Гасымов на встрече также отметил важность и эффективность таких встреч, которые продолжают интенсивно укреплять и развивать контакты между нашими странами.

АЗЕРТАДЖ