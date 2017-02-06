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Политика

В ходе визита Роухани в Москву будет обсужден нагорно-карабахский конфликт 06.02.2017 19:21

Сирийская проблематика станет одной из главных тем на переговорах президента Ирана Хасана Роухани с российской стороной в ходе его визита в Москву в последних числах марта, заявил  посол РФ в Иране Леван Джагарян.

«Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Афганистане, каспийская проблематика, нагорно-карабахский конфликт», — заявил посол.

По его словам, в ходе переговоров в Москве «разумеется»! будет затронута «сирийская проблематика». «И, как мне кажется, она займет значительное место в повестке дня переговоров», — отметил дипломат.

РИА Новости

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