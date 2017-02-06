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Политика

Президент Ильхам Алиев считает целесообразным сотрудничество с ЕС в производстве возобновляемой энергии 06.02.2017 16:30

Азербайджан считает целесообразным сотрудничество с Европейским Союзом в модернизации энергетической инфраструктуры и производстве возобновляемой энергии.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявил глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев 6 февраля на встрече в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шевчовичем.

На встрече было отмечено эффективное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, в том числе в областях энергетики, безопасности, окружающей среды, транспорта и др. Подчеркивалось, что нынешний визит Президента Ильхама Алиева будет способствовать расширению связей. 

М.Шевчович отметил, что данный визит Президента Ильхама Алиева и связи с Евросоюзом будут иметь важное значение в подготовке, подписании и реализации нового соглашения между Азербайджаном и ЕС.

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана со структурами ЕС, отмечено выполнение работ, связанных с проектом «Южный газовый коридор». 

Также на встрече была затронута тема сотрудничества в банковской сфере, подчеркивалось, что это сотрудничество находится на высоком уровне, отмечалось успешное сотрудничество Азербайджана с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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