Президент Ильхам Алиев пригласил бельгийские компании в Азербайджан

Бельгийские компании приглашены к участию в развитии экономики Азербайджана.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, приглашение было озвучено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на встрече один на один с королем бельгийцев Филиппом, состоявшейся 6 февраля в Брюсселе.

На встрече были выражены удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений в различных областях и уверенность в том, что визит Президента Ильхама Алиева будет служить как расширению азербайджано-бельгийских отношений, так и укреплению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе беседы была подчеркнута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, состоялся обмен мнениями по региональным, экономическим и другим вопросам.

Ялчин Алиев, Э.Т.