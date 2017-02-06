6 февраля около 11:00 на оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий.

Как сообщают армянские СМИ, погибшим является военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 года рождения.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.