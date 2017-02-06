Федерика Могерини: ЕС и впредь будет поддерживать реализацию проекта «Южный газовый коридор»

Сотрудничество с Азербайджаном имеет большую важность для Европейского Союза.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини на состоявшейся 6 февраля в Брюсселе встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она подчеркнула важную роль проекта «Южный газовый коридор» в обеспечении энергетической безопасности Европы и диверсификации источников газоснабжения и заявила, что Евросоюз будет и впредь поддерживать реализацию этого проекта.

Президент Ильхам Алиев отметил, что расширение сотрудничества с ЕС является хорошим месседжем как для Азербайджана, так и для региона. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз – надежный друг и партнер Азербайджана.

Было отмечено, что взаимное доверие между Азербайджаном и ЕС находится на высоком уровне.

На встрече также была выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и ЕС будут успешно развиваться и впредь.

Ялчин Алиев, Э.Т.