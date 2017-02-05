Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 6 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Сарыджалы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Джебраильского района.

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