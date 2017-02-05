Тело солдата ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу в сопровождении почетного караула с воинскими почестями было отправлено в город Баку.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Ранее в воскресенье тело Ч.Гурбанова, находившееся у армянской стороны, было передано Азербайджану при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика и Международного Комитета Красного Креста процесс на участке в направлении села Бала Джафарли Газахского района.

Ч.Гурбанов погиб в результате провокации противника на азербайджано-армянской государственной границе 29 декабря 2016 года.

Талыб Бархудаев