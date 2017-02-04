USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
Политика

ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня 04.02.2017 11:47

Вооруженные формирования Армении, используя 82 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 24 раза.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, в селе Айгепар и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Алибейли и Мунджуглу Товузского района, а также в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Сарыджалы, Чыраглы Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.

Талыб Бархудаев

458количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева отмечает 35-летие: самые откровенные фото певицы – ФОТО – ВИДЕОПочти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТО46-летнюю Мэрайю Кэри, занимающуюся спортом на каблуках, высмеяли в социальных сетях - ФОТО – ВИДЕОСенсационная речь Лукашенко о будущей судьбе блогера Лапшина - ВИДЕОТрампа возмутило предложение Шварценеггера сменить его на посту президента США – ВИДЕОВ Азербайджане мужчина погиб, когда хотел пристрелить собакуСчастливы вместе: роман Бейонсе и Джей Зи в архивных семейных снимках – ФОТОТрамп заявил, что не будет так же добр к Ирану, как ОбамаТяжелое ДТП с участием армянских военнослужащих – ВИДЕОКрупнейший модный ритейлер отказался от Иванки Трамп

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 февраля12:40 Чемпионат Европы по гимнастике пройдет в Баку12:14 В Румынии проходят первые массовые протесты со времен Чаушеску - ФОТО - ВИДЕО11:47 ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня11:04 «Мастер-класс по таргетированной рекламе» от компании New Media и Mail.ru10:33 WP: охрана сына Трампа в деловой поездке стоила около $100 тысяч10:03 «Все начинается с А!». Встречайте, новая линейка Samsung Galaxy A08:30 Полиция задержала 17-летнего колумбийца за три десятка убийств08:00 Премьер Чехии обматерил министра финансов07:00 Психологи: Пять качеств определяют успешность человека06:00 Секрет вечной молодости нашли в Испании05:32 В Шотландии вводят первый поезд со спа-вагоном - ФОТО05:02 Медики: Люди должны работать не более 39 часов в неделю04:41 В Эстонии состоится традиционный европейский банный марафон04:12 СМИ: ученые создали самонаводящихся убийц опухолей мозга03:43 Эминем записал трек, в котором обозвал Трампа - ВИДЕО