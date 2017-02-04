Растет роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом в интервью телеканалу «Аль-Ихбария» Саудовской Аравии заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Азербайджан является членом Совета Европы и делает свой вклад в семью СЕ. Между Азербайджаном и Европейским союзом с его институтами существует тесная и продолжительная связь. Хочу отметить лишь то, что между республикой и 9-ю странами-членами ЕС подписаны декларации о стратегическом партнерстве»,- отметил А.Гасанов в интервью.

«Что касается членства Азербайджана в Евросоюзе, отмечу, что наша страна заинтересована в развитии двусторонних связей с ЕС на основе взаимных интересов»,- заявил помощник Президента.

В интервью он также дал оценку азербайджано-американским отношениям после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

«Мы уважаем выбор народа США и воспринимаем победу господина Дональда Трампа как выражение воли народа. Между Азербайджаном и США имеются глубокие стратегические связи. Эти связи охватывают вопросы международной и энергетической безопасности, борьбы с терроризмом. Азербайджанские миротворцы вместе с миротворческими силами Соединенных Штатов несут службу в различных регионах мира. Мы хотим продолжать взаимовыгодные связи и эффективное сотрудничество с США»,- заявил Гасанов.

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