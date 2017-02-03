Трамп может получить долю в сирийском урегулировании, если пойдет на уступки России в других вопросах – Мубариз Ахмедоглу

Президент США Дональд Трамп может получить долю в сирийском урегулировании, если пойдет на уступки России в других вопросах, считает директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Позиции сторон, участвующих в переговорах по урегулированию сирийского кризиса в Астане, привлекают достаточно внимания и по отдельности:

ı. Россия ведет себя в Сирийском вопросе как полноценный хозяин. Российская сторона предложила новую конституцию Сирии на встрече в Астане. Этим самым РФ представила себя в статусе США. В свое время США подготовили и представили конституцию Ирака. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил отличие между разработкой Россией сирийской конституции и разработкой США конституции Ирака.

Сирийское урегулирование может стать для России ресурсом в отношениях с США. Отношения между Россией и США после избрания Трампа президентом резко отличаются от того, что он заявлял в период избирательной кампании. Трамп принял поздравление Путина только через 8 дней. Заявил, что еще не пришло время снимать санкции с России. В период Барака Обамы США были отстранены от сирийского урегулирования. Отношение Трампа к сирийскому урегулированию отличается. По его мнению, США должны вести борьбу в Сирии не против президента Башара Асада, а против ИГИЛ. Также Трамп не сможет направить войска в Сирию. Он подвергал резкой критике такую политику Обамы.

Для присоединения к мирному урегулированию Трамп нуждается в роли России. После освобождения Алеппо и источников водоснабжения Дамаска возможности сирийской вооруженной оппозиции сильно ограничены. Такое положение сирийской вооруженной оппозиции не в угоду США. Если Трамп пойдет на уступки России в других вопросах, то сможет получить определенную долю в сирийском урегулировании.

Чувствуется, что Россия ведет игру между двумя странами-гарантами – Турцией и Ираном. Россия после переговоров в Астане провела встречу с представителями Сирии, участвующими в переговорах, особенно с представителями вооруженной оппозиции, в том числе с сирийскими курдами, отказавшимися от участия в Астанинских переговорах. Россия не ставит никаких ограничений ни одной стороне для участия в сирийском урегулировании. Это является показателем того, что Путин силен в этом процессе.

ıı. Президент Сирии Асад в вопросах, связанных с Сирией, постепенно превращается в английскую королеву. Все вопросы решает РФ. У Асада же нет возможности сопротивляться предложениям России. Асад полагает, что Трамп нормализует отношения США и России, окажет положительное влияние на сирийское урегулирование. Несмотря на то, что встреча представителя конгресса США от штата Гавайи демократа Габбарда с Асадом была незначительной, но это может стать для Асада «форточкой». Однако то, что Россия вынудила подписать Асада новый договор по военной базе в Тартусе, свидетельствует о том, что Асад останется под влиянием Путина на долгое время.

Официальные переговорщики Сирии отказались от встречи с представителями вооруженной оппозиции в Астане.

ııı. Вооруженная оппозиция Сирии - это сила, смирившаяся с реальностью и понимающая, что идет к поражению из-за России. Вооруженная оппозиция Сирии в ходе конференции в Астане объединилась в большую силу. Это может быть их последним шансом. Если от США не придет какой-либо помощи, вооруженная оппозиция Сирии не сможет отказаться от того, чтобы стать частью плана России по Сирии. Сирийская оппозиция не противится участию Турции в сирийском урегулировании, наоборот, является сторонником. Считает бессмысленным выступать против позиции России. Сирийская оппозиция полностью выступает против участия Ирана в сирийском урегулировании. По их мнению, Иран создал внутри Сирии армии, состоящие из граждан своей страны, также из граждан других стран (Ирак, Афганистан, Йемен, Ливан и другие). Вооруженная оппозиция потребовала вывода иранских войск. Иран отказался выполнять это требование.

Представители вооруженной оппозиции отказались от обсуждения конституции, предложенной Россией. По их мнению, проблема не в конституции Сирии, а в Асаде. И судьба его не обсуждается.

ıv. Турция пожинает плоды политического и военного сотрудничества с Россией. Две страны проводят совместные военные операции в Сирии. Турция при военной поддержке России планирует войти в город Эль-Баб. Вхождение в город Эль-Баб - важный шаг для Турции в курдском вопросе. Турция является не таким уж сторонником участия Ирана. Несмотря на то, что Турция извлекает пользу от военно-политического сотрудничества с Россией, она сильно стремится к присоединению США к сирийскому урегулированию, в особенности к военному варианту.

Турция против участия курдов Сирии в процессе переговоров. То, что Турция не дает согласия на участие курдов, еще больше сближает курдов с Россией. Согласно распространенной информации, США начали создавать в Сирии военную базу для курдов. США связывают это с угрозами в отношении турецкой базы Инджирлик. Однако военная база сирийских курдов может быть использована и внутри Сирии.

v. Иран присвоил тактику США в сирийском урегулировании. В Сирии бесконечно много военнослужащих Ирана. Несмотря на официальный вывод Ираном отрядов КСИР с территории Сирии, созданные из граждан других государств (Афганистан, Ливан, Ирак, Йемен и другие) вооруженные группировки не смогут выйти с территории Сирии. Никто не сможет доказать их принадлежность Ирану. В течение последнего года несколько раз появлялась информация о переговорах Ирана с «Талибан». Сейчас очень привлекает внимание большое число бойцов афганского происхождения среди погибших. Это показывает то, что афганские бойцы находятся в более активной зоне. Иран также может утверждать, что эти афганцы принадлежат не им, а «Талибану». Можно предположить создание таких мифов и для граждан других стран.

Иран обеспокоен сближением Турции с Россией.

Иран выступает против участия США в переговорах по Сирии.

vı. Сирийские курды нисколько не обеспокоены неприсоединением к переговорам в Астане. Через день они встретились в Москве с Лавровым», - сказал М.Ахмедоглу.

Говоря о конфликтах на пространстве СНГ, политолог отметил, что Россия не готова к их урегулированию.

«Новоизбранный президент Молдовы Додон совершил свой первый визит в Россию. Встретился и провел обсуждения с Путиным. Далее они вместе провели пресс-конференцию. Додон –пророссийский политик. Он обсудил имеющийся долг Молдовы «Газпрому». Получил гарантии бесперебойных поставок газа в Молдову. Додон считает и газовый долг Приднестровья газовым долгом Молдовы. Россия тоже устранила запреты на въезд для молдавских мигрантов и попыталась активизировать процесс урегулирования Приднестровского конфликта.

Додон назвал целесообразным нахождение российских миротворцев в Приднестровье и проведение референдума по определению статуса региона. Додон отметил малую пользу от ассоциативного соглашения, подписанного между Молдовой и ЕС. Он заявил о том, что вновь рассмотрит это соглашение. Выразил намерение Молдовы участвовать в Евразийском Экономическом Союзе. Обсудил этот вопрос с президентом Путиным и с председателем Евразийской экономической комиссии Саркисяном. Додон отметил, что Молдова не станет членом НАТО, пересмотрит сотрудничество с альянсом, который должен еще признать нейтралитет Молдовы и согласовать сотрудничество в этих рамках.

Додон заявил, что у Молдовы нет никаких проблем с Румынией, кроме национальной идентичности.

Все сказанное президентом Додоном в Москве правда, и маловероятно, что это вызовет серьезные протесты в Молдове. Дело в том, что сотрудничество Молдовы с ЕС и НАТО произошло после пребывания коммунистов у власти в этой стране. Общество Молдовы именно в таком порядке выразило недовольство недостаточной поддержкой Россией коммунистов Молдовы. Коммунисты Молдовы предлагали такие же условия и для Приднестровья. Приняли предлагаемый Россией вариант об «особом статусе». Но затем Россия отступила. Россия не готова к урегулированию конфликтов на пространстве СНГ, в том числе Приднестровского», - убежден М.Ахмедоглу.

Коснувшись армянской тематики, политолог констатировал все больший рост числа тех, кто верит в то, что ОДКБ не поможет Армении.

«Сначала армяне думали, что если в Нагорном Карабахе произойдет военный инцидент, то ОДКБ вместе с Арменией будет вести борьбу против Азербайджана. Спустя некоторое время их надежда растаяла. Потом армяне думали, что если на азербайджано-армянской границе произойдет военный инцидент, то ОДКБ немедленно объявит Азербайджану войну. Этого тоже не произошло. Сейчас бывший министр обороны Армении Арутюнян объясняет армянам, что провокация на государственной границе - это не агрессия. Поэтому ОДКБ не вмешивается в это дело. Обращение Армении останется без ответа. Если азербайджанские войска войдут на территорию Армении и из Еревана будут направлены вооруженные силы против азербайджанских войск в Армении, то это агрессия. Если в Ереване тихо, то это не агрессия.

Посол страны-члена ОДКБ, Казахстана, в Армении Уразаев объяснил в такой форме: происходящее на азербайджано-армянской границе в большей степени связано не с самой Арменией, сколько с проблемой вокруг Нагорного Карабаха. Ради справедливости это заявление посла по времени было раньше заявления Арутюняна», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, продолжается ажиотаж вокруг темы отставки Николая Бордюжи с поста генсека ОДКБ.

«Ряд российских экспертов, придерживающихся проармянской позиции, обновляется. Надо отметить и то, что прошлые проармянские эксперты для защиты позиций армян не могут демонстрировать длительную последовательность. Армяне сейчас больше озвучивают несерьезные мысли или критику в отношении руководства Азербайджана посредством российских экспертов. Храмчихин, Лукьянов, Скаков и Сатановский занимаются примерно этой работой. Другой российский эксперт Дубнов открыто заявил, что до тех пор, пока в российско-азербайджанских отношениях не произойдет фатальных событий, Москва никогда не будет помогать Еревану в противостоянии с Азербайджаном. По мнению Дубнова, Москва будет стараться, чтоб Семериков длительное время занимал пост генсека ОДКБ. Москва не заинтересована в том, чтобы уступать ОДКБ Еревану.

По мнению другого российского эксперта Евсеева, Россия никогда не будет предпринимать шагов для вывода армянских войск из Нагорного Карабаха. Все надежды Баку в этом вопросе тщетны», - подытожил М.Ахмедоглу.