Министр обороны Азербайджана проверил подготовку подразделений на передовой – ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны, и понаблюдал за позициями противника.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, министру было доложено об оперативной обстановке на территории, состоянии готовности подразделений и противнике.
Затем министр, встретившись с личным составом, поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями.
З.Гасанов за чайным столом тепло побеседовал с солдатами и поинтересовался их заботами.
В завершение министр объявил благодарность группе отличившихся на передовой военнослужащих и наградил их от имени Верховного главнокомандующего.
Эльшан Рустамов, Г.Р.