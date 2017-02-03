3 февраля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов встретился с вынужденными переселенцами, размещенными в санатории «Шафаг», расположенном в массиве Сарыгая в Бинагадинском районе, поинтересовался условиями их жизни.

В санатории размещены 62 семьи из Лачинского, 18 - из Шушинского, три – из Зангиланского, три – из Агдамского, две - из Физулинского районов. В целом, в санатории размещены 297 вынужденных переселенцев.

Заместитель премьер-министра Али Гасанов побывал в квартирах, где живут размещенные здесь семьи, поинтересовался проблемами вынужденных переселенцев, дал представителям соответствующих структур поручения, связанные с решением этих проблем.

Вынужденные переселенцы сказали, что после того, как покинули родные очаги, они всегда были окружены вниманием и заботой главы государства. Они высоко оценили Указ Президента Ильхама Алиева об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, отметили, что вынужденные переселенцы всегда поддерживали главу государства. Вынужденные переселенцы подчеркнули, что верят в то, что наши оккупированные земли в кратчайшие сроки будут освобождены под руководством Президента Ильхама Алиева. Они также выразили уверенность в том, что некоторые их проблемы, связанные с электричеством, водой и газом, также будут разрешены в кратчайшие сроки.

Заместитель премьер-министра Али Гасанов дал некоторые поручения участвовавшим во встрече заместителям председателей ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу» и Производственного объединения «Азеригаз» в связи с решением проблем, озвученных вынужденными переселенцами. Али Гасанов отметил, что Президент Азербайджана всегда держит в центре внимания решение проблем вынужденных переселенцев, дает соответствующие указания, направленные на улучшение условий их жизни. Чиновники являются служителями народа и выполняют соответствующие указания Президента. Вынужденные переселенцы также всегда служат нашему государству, государственности, поддерживают политику, проводимую Президентом.

В интервью журналистам после встречи председатель комитета Али Гасанов сказал: Как отметил Президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, принято решение о переселении вынужденных переселенцев из аварийных домов. Уже выделены определенные средства, начаты проектные работы. На первоначальном этапе планируется переселить 260 вынужденных переселенцев, размещенных в находящемся в самом непригодном состоянии здании пансионата «Энергетик» на территории Хазарского района Баку и в расположенном по адресу Гянджинский проспект, 20 А в Хатаинском районе Баку недостроенном девятиэтажном здании, которое в любой момент может обрушиться.

Отметив, что уже выделены места под строительство, председатель комитета сказал, что на свободном земельном участке на территории поселка на 450 семей, возведенного недалеко от поселка Рамана Сабунчинского района Баку, планируется строительство пятиэтажного дома на 50 квартир, на свободном земельном участке на территории жилого квартала на 760 семей, возведенного в поселке Масазыр Абшеронского района, - одного пятиэтажного дома на 50 квартир, двух пятиэтажных жилых зданий на 80 квартир. Началось проектирование этих четырех зданий. Проектирование будет завершено в короткий срок, после чего начнется строительство.

Отметив, что из санатория «Шафаг» поступают многочисленные обращения, Али Гасанов сказал: «Побывав здесь, я на месте ознакомился с условиями. Вы тоже видите, что положение очень плачевное. Мы хотели временно провести определенные ремонтные работы. Однако ремонт здесь невозможен. Если можно будет отремонтировать отдельные дома вокруг санатория и по возможности улучшить положение, мы это сделаем. Но я доложу руководству о состоянии этого санатория в целом. Будет принято решение, и мы его незамедлительно выполним».

АЗЕРТАДЖ