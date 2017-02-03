Новоназначенный посол Азербайджана в Бразилии вручил копии своих верительных грамот - ФОТО

Новоназначенный посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов вручил копии верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных связей этой страны Маркусу Гальвао.

По сообщению посольства, М.Гальвао пожелал Э.Полухову успехов в предстоящей деятельности и выразил уверенность в том, что дипломат внесет вклад в усиление двусторонних связей.

В свою очередь Э.Полухов, выразив удовлетворение своим назначением в Бразилию, заверил собеседника в том, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

Стороны провели обмен мнениями относительно текущего состояния отношений и перспектив развития сотрудничества в конкретных областях.

Ялчин Алиев, Г.Р.