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Политика

Новоназначенный посол Азербайджана в Бразилии вручил копии своих верительных грамот - ФОТО 03.02.2017 11:23

Новоназначенный посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов вручил копии верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных связей этой страны Маркусу Гальвао.

По сообщению посольства, М.Гальвао пожелал Э.Полухову успехов в предстоящей деятельности и выразил уверенность в том, что дипломат внесет вклад в усиление двусторонних связей.

В свою очередь Э.Полухов, выразив удовлетворение своим назначением в Бразилию, заверил собеседника в том, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

Стороны провели обмен мнениями относительно текущего состояния отношений и перспектив развития сотрудничества в конкретных областях.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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