Главы МИД Азербайджана и Швейцарии поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений между двумя странами

Привлечение швейцарских компаний к реализуемым в Азербайджане транспортным и железнодорожным проектам вносит вклад в развитие двусторонних отношений и открывает для Швейцарии широкие возможности на огромном пространстве от Дальнего Востока до Северной Европы.

Об этом, как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, говорится в поздравительном письме министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова швейцарскому коллеге Дидье Буркхальтеру по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Э.Мамедъяров с удовлетворением отметил деятельность более 70 швейцарских компаний в Азербайджане и успешную работу SOCAR в Швейцарии. Он подчеркнул наличие широких возможностей для сотрудничества двух стран и отметил развитие связей в сферах образования, культуры, сельского хозяйства и туризма. Министр также отметил значение динамичного политического диалога и межпарламентских связей.

В свою очередь, Д.Буркхальтер в своем поздравительном письме отметил роль Азербайджана как моста между Европой и Азией не только в географическом, но и в экономическом и культурном плане. Он подчеркнул, что существующее между двумя странами партнерство отражает их прочные связи, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Ялчин Алиев, Г.Р.