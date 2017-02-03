Али Акбар Велаяти: У нагорно-карабахской проблемы нет военного решения

У нагорно-карабахской проблемы нет военного решения, и урегулирования вопроса можно достичь исключительно политическим путем.

Об этом 2 февраля говорилось в ходе встречи министра обороны Армении Вигена Саркисяна и советника духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбара Велаяти.

В последний день официального визита в ИРИ делегация, возглавляемая Вигеном Саркисяном, побывала в компании «Этка», занимающейся тыловым обеспечением армии.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении, состоялась встреча Вигена Саркисяна с советником духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбаром Велаяти.

Высоко оценив армяно-иранскую дружбу с вековой историей, собеседники выразили убеждение, что это - важная предпосылка для продолжительного углубления отношений.

Али Акбар Велаяти отметил, что Иран и Армения уже эффективно взаимодействуют в ряде отраслей экономики, и выразил надежду, что официальный визит министра обороны Армении в Иран стимулирует сотрудничество также в оборонной сфере.

Виген Саркисян и Али Акбар Велаяти согласились, что формирование новых очагов давления нанесет серьезный ущерб региональной безопасности, следовательно, необходимо объединить усилия с целью предотвращения распространения терроризма и экстремизма.

А.А.