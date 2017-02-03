ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы

Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций на безымянных высотах на территории оккупированных Геранбойского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.