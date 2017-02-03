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Политика
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Армения обманным путем толкает зарубежных граждан на посещение оккупированных азербайджанских территорий – МИД АР 03.02.2017 19:41

Несмотря на особое предупреждение МИД страны, гражданином которой он является, Александр Лапшин незаконно посетил оккупированные азербайджанские территории, тем самым нарушив государственную границу Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с запросом СМИ по делу А.Лапшина.

«Зная, что его имя находится в списке нежелательных лиц, он вновь посетил территорию Азербайджана, воспользовавшись паспортом другой страны. Он сам признался, что его действия были сознательными и намеренными. В действиях А.Лапшина присутствовали криминальные мотивы, и в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана против него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола», - отметил Х.Гаджиев.

По его словам, профессия журналиста или блоггера никому не дает права на нарушение закона и неприкосновенность.

«Именно поэтому абсолютно неверно политизировать данный вопрос или представлять его как ущемление «свободы слова». Азербайджан сделал правовой шаг по экстрадиции А.Лапшина из Беларуси. Жалкие и необоснованные потуги Армении в данном вопросе и попытка политизировать его на самом деле разоблачают грязные цели армян. Армения, используя обманный и другие пути, толкает граждан других государств на незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий, а затем пытается использовать их в качестве оружия в своей политической пропаганде», - сказал Х.Гаджиев.

Р.Д., И.А.

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