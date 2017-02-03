Пока не было официальных контактов между США и Россией, не имеет смысла обсуждать возможное обсуждение карабахского конфликта.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное сотрудничество глав внешнеполитических ведомств России и США по нагорно-карабахскому конфликту, сообщает Report.az.
По ее словам, на фоне отсутствия официальных контактов Москвы и Вашингтона не имеет смысла комментировать возможное обсуждение карабахской проблематики.
«Давайте дождемся, когда эти контакты состоятся и когда стороны могут пройтись по какому-то кругу вопросов», - добавила она.
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А.А.