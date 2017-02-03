Правительство Японии в пятницу, 3 февраля, осуществило ряд назначений.

В частности, был назначен новый посол Японии в Азербайджане.

Как сообщают японские СМИ, им станет 60-летний дипломат Тереюки Катори, ранее занимавший должность генерального директора в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Он сменит на этом посту Цугуи Такахаши, который возглавляет посольство Японии в Баку последние четыре года.

Наряду с заменой посла в Азербайджане, в пятницу были также назначены новые послы Японии в Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Все назначения вступают в силу с понедельника, 6 февраля.

Елена Остапенко, Э.Т.