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Политика

Национальное собрание Пакистана осудило Армению за оккупацию азербайджанских земель 03.02.2017 14:25

Постоянный комитет по иностранным делам Национального собрания Пакистана принял резолюцию, в которой осуждается Республика Армения за захват азербайджанских территорий.

Как сообщает Khybernews.tv, резолюция была принята в ходе заседания комитета, проведенного 2 февраля.

В резолюции осуждается совершенный 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями геноцид азербайджанского мирного населения в Ходжалы.

В документе выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Кроме того, требуется выполнение Арменией резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по выводу всех армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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