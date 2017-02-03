Постоянный комитет по иностранным делам Национального собрания Пакистана принял резолюцию, в которой осуждается Республика Армения за захват азербайджанских территорий.

Как сообщает Khybernews.tv, резолюция была принята в ходе заседания комитета, проведенного 2 февраля.

В резолюции осуждается совершенный 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями геноцид азербайджанского мирного населения в Ходжалы.

В документе выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Кроме того, требуется выполнение Арменией резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по выводу всех армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий.

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