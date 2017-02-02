Американские сенаторы Роберт Менендез и Эд Марки адресовали вопросы по Армении и Нагорному Карабаху кандидату на пост госсекретаря США Рексу Тиллерсону и постпреду США в ООН Никки Хейли во время слушаний по утверждению их кандидатур.

Рекс Тиллерсон пообещал в случае утверждения своей кандидатуры (на момент написания материала его кандидатура уже была утверждена сенатом - ред.) работать с властями Армении и Азербайджана в направлении достижения мирного, долгосрочного решения в вопросе карабахского конфликта, что позволит обеспечить стабильность и процветание в регионе, передают армянские СМИ.

«Если моя кандидатура будет утверждена, я буду работать с властями Азербайджана и Армении в направлении достижения мирного, долгосрочного решения в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В этом процессе первым шагом должно стать построение доверия, гарантирование уважения всех соглашений между сторонами», - заявил Рекс Тиллерсон в ответ на вопрос сенатора Марки.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт – «угроза для стабильности в регионе».

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

«Гарантирование установления мирных и стабильных отношений между Турцией и Арменией исходит из интересов США. В случае утверждения моей кандидатуры я окажу содействие проведению полноценного изучения исторических событий и установлению открытого диалога между Арменией и Турцией – в интересах региональной стабильности», – ответил Рекс Тиллерсон на вопрос о т.н. «геноциде армян».

Армения и армянское лобби утверждают, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян. Армянское лобби уже много лет ведет деятельность для его признания в ряде стран мира.

Турция открыла свои исторические архивы для расследования событий 1915 года и призвала создать независимую комиссию из историков, однако Армения отказалась подержать предложение Анкары.

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«Я никогда не буду избегать осуждения стран за действия, противоречащие ценностям США и нарушающие права человека и международные нормы», – сказал в свою очередь Никки Хейли.

В ответ на вопрос сенатора Марки о блокаде Турцией Армении Рекс Тиллерсон отметил, что активизация участия США в регионе поспособствует построению необходимого доверия между Арменией и Турцией.

Следует отметить, что Сенат конгресса США в среду утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря.

Эльшан Рустамов, Г.Р.