ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы

Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах и в селе Айгепар Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мунджуглу и Алибейли Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.