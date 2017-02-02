Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с премьер-министром страны Гиоргием Квирикашвили.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, Г.Квирикашвили поздравил Д.Гасанова с новым назначением на должность посла Азербайджана в Грузии и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

Д.Гасанов подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития дружбы и партнерства между двумя государствами.

Было отмечено, что связи между Азербайджаном и Грузией в политической, культурной и туристической сферах находятся на высоком уровне, а также существуют проекты в энергетической, торговой и транспортной областях.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Р.Д., И.А.