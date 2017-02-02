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Политика

Сиявуш Новрузов: Действия Исы Гамбара – это не мусаватизм, а большевизм 02.02.2017 16:55

Глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов считает, что вся деятельность бывшего лидера оппозиционной партии «Мусават» Исы Гамбара сводится к тому, чтобы поднять молодежь на противостояние с властью.

Об этом, как передает 1news.az, С.Новрузов заявил в интервью АПА.

«Человек, занимающийся поджигательством среди молодежи, далек от понятия достоинства. Практическая работа Исы Гамбара в том и состоит, чтобы заниматься такими делами», - сказал С.Новрузов.

Он обратил внимание на тот факт, что после прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева в стране было 14 актов об амнистии и более 70 распоряжений о помиловании.

«Иса Гамбар же за полтора месяца подписал решение о расстреле 7 человек. Действия Исы Гамбара – это не мусаватизм, а большевизм, он идет дорогой Сталина. Правда, Сталин – великая личность и Ису Гамбара сравнивать с ним неправильно. Но пропагандировать большевизм – это совершенно другой вопрос. В свое время приказ Исы Гамбара о бомбардировке Гянджи тоже происходил из этого большевистского мышления. Когда 20 января 1990 года люди вели борьбу против захватчиков, Иса Гамбар бежал и прятался в доме Юсифа Самедоглу», - напомнил депутат.

«Причем, якобы он руководитель мозгового центра. Он руководитель безмозглого центра, раз толкает молодежь на неверный путь. Разве Иса Гамбар хоть раз посещал этих молодых людей, их родителей?! Он лишь старается поджигать молодежь, чтобы поднять их, и потом чтобы этот вопрос попал на обсуждение на международном уровне, и об Азербайджане сформировалось негативное мнение. Вот его действия. Азербайджанский народ видит эти действия. Азербайджанский народ поддерживает своего президента и един с ним. У нас единство народа и власти, в Азербайджане царит общественная стабильность», - сказал С.Новрузов.

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