С гуманитарной сферой связано одно из основных направлений государственной политики Азербайджана.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия в Баку памятника выдающемуся дирижеру, маэстро Ниязи, состоявшейся сегодня, 2 февраля.

«Сегодня одно из основных направлений политики Азербайджанского государства связано с гуманитарной сферой – культурой, искусством и литературой. В последние годы по этим направлениям проделана большая работа. Были капитально отремонтированы более 20 наших театров, музеев. Азербайджан одна из тех стран, которые, несмотря даже на экономические трудности, не перестают оказывать финансовую и материальную поддержку развитию культуры. Потому что это нужно и для сегодняшнего дня, и для будущего. Государства, сохранившие свою культуру, заслуживают уважения и в то же время достигают еще больших успехов. Мы как раз из таких стран. Наша культура – источник нашей гордости», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

«Мы бережем свою культуру, и я очень рад, что у нас подрастает прекрасное молодое поколение. Наше молодое поколение изучает уже и современную музыку и, наряду с этим, остается приверженным своим национальным корням», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что проводимые в Азербайджане фестивали мугама с участием как местных, так и зарубежных конкурсантов вызывают большой интерес, поскольку на них приезжают молодежь и дети со всех регионов страны, чтобы показать себя.

«Это очень знаменательное событие. Это не просто музыкальный конкурс. Конкурсы мугама – это мероприятия, которые дают жизнь нашей музыке. Эти мероприятия имеют очень большое значение. Создание в различных регионах Домов мугама, строительство музыкальных школ – это верные шаги в данном направлении», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.