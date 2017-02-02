Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана распространила заявление в связи с задержанием вооруженными силами Армении гражданина АР.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомиссию, в связи с задержанием армянскими военнослужащими на линии соприкосновения, разделяющей армянские и азербайджанские войска, в направлении села Талыш гражданина Азербайджанской Республики Гусейнзаде Эльнура Эльман оглу, 1995 года рождения, были проинформированы соответствующие международные организации и проводятся необходимые мероприятия.

Общественности будет представлена дополнительная информация.

Отметим, что ранее армянской стороной была распространена информация о взятии в плен военнослужащего Эльнура Гусейнзаде.

Министерство обороны Азербайджана, комментируя эту информацию, заявило, что Эльнур Гусейнзаде, о котором пишут армянские СМИ, неоднократно нарушал военную дисциплину.

«Некоторое время назад он был демобилизован и в настоящее время не состоит на военной службе», - говорится в сообщении Минобороны АР.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.