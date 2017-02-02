1 февраля помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился в Эр-Рияде с Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Али Гасанов передал Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдель-Азизу Аль Сауду приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Помощник Президента отметил, что развитие связей между двумя дружественными и братскими странами вызывает удовлетворение.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд выразил признательность за приветствия Президента Ильхама Алиева, попросил передать его приветствия главе нашего государства.

Помощник Президента Али Гасанов выразил признательность Королю Салману ибн Абдель-Азизу Аль Сауду и министру культуры и информации Адилю ибн Зейду ат-Турейфи за приглашение совершить визит в Саудовскую Аравию.

Эльшан Рустамов, Г.Р.