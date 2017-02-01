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Политика

Армянская сторона очень обеспокоена вопросом экстрадиции Лапшина в Азербайджан – Захид Орудж 01.02.2017 13:08

Азербайджан поднял вопрос об экстрадиции из Минска блогера Лапшина, суд Беларуси в связи с этим принял соответствующее решение.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж.

«Армянская сторона очень обеспокоена этим вопросом», - сказал он.

По его словам, решение белорусского суда является предупреждением для граждан иностранных государств о правовых результатах незаконной поездки на оккупированные территории Азербайджана.

«Азербайджан сам должен организовывать визиты желающих посетить Нагорный Карабах», - сказал он.

З.Орудж указал, что азербайджанская сторона неоднократно на международной арене заявляла о недопустимости незаконного посещения оккупированных территорий.

Он также призвал на примере Грузии принять закон в связи с оккупированными территориями.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал и Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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