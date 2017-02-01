Директор центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу отмечает начало процесса замены главы карабахского клана в Армении вследствие усиливающегося в стране недовольства действующим президентом Сержем Саргсяном.

«Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел встречу в посольстве Армении в России с олигархами-армянами, проживающими в Москве. Такие встречи с олигархами или встречи с представителями армянской диаспоры за пределами Армении - это удел президента Саргсяна. Однако, несмотря на то, что Карен Карапетян является премьер-министром, он уже вмешался в вопрос, относящийся именно к статусу президента. Для этого Карапетян сначала получил официальное приглашение в Москву. Карапетяна в Москву пригласил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Состоялась встреча премьеров двух стран. Карапетян пошел на уступки в двух важных вопросах, которые в интересах России. Один из них – обеспечение гражданской авиации Армении самолетами «Superjet», второй – визиты граждан России в Армению по внутренним паспортам. Такие уступки Карапетяна в отношении России связаны с опасностью, возникшей у него на посту премьер-министра Армении. Кроме того, с 30 армянскими олигархами были обсуждены достаточно серьезные вопросы. Отметим, что эти 30 олигархов – это те, кто закупил для Армении ракетные комплексы «Искандер» и, видимо, эти олигархи считают серьезным намерение Саргсяна отстранить Карапетяна от должности премьера, и они открыто показали, что не позволят Саргсяну сделать это», - отметил М.Ахмедоглу.

По его словам, недовольство Саргсяна Карапетяном налицо. В частности, отмечает политолог, Саргсян назвал назначение Карапетяна премьер-министром ошибкой всей своей политической жизни.

«Есть и другие моменты, указывающие на это недовольство:

I. Карапетяну не выдают позволяющую участвовать в парламентских выборах справку о беспрерывном проживании на территории Армении в течение последних 5 лет. В Армении неоднократно выдавали такие справки армянам, не проживавшим 5 лет в этой стране. В последнем созыве парламента как минимум 2 депутатам, несмотря на то, что они проживали в США, полиция Армении выдала справку о беспрерывном проживании в Ереване в течение последних 5 лет, и они выдвинули свои кандидатуры. Но самый громкий случай в этом вопросе произошел во время избрания Роберта Кочаряна президентом. Потому что Кочарян не жил в Ереване и одного дня, не выходил за пределы Нагорного Карабаха и был гражданином Азербайджанской Республики. Однако ему во время избрания президентом выдали справку о беспрерывном проживании в Ереване в течение последних 5 лет. Саргсян мог бы повторить эту фальсификацию и для Карапетяна.

II. Саргсян был недоволен деятельностью Карапетяна и до начала парламентских выборов. Он в декабре 2016 года создал фонд «Юрисдикция Армении». На уровне правительства действуют 3 фонда. Есть еще один фонд, созданный российским миллиардером армянского происхождения, учредителем «Америабанк» Рубеном Варданяном совместно с женой Вероникой Зонабенд. Создание 5-го такого фонда после этих четырех фондов было неслучайным. На самом деле фонд «Юрисдикция Армении» должен был работать прямо под патронажем и руководством президента. Это означает вмешательство президента в полномочия правительства.

III. Саргсян в интервью каналу «Аль-Джазира» не исключил того, что может вновь стать премьер-министром. Ранее он неоднократно это отрицал.

Таким образом, недовольство президента премьер-министром и усилия по отстранению премьер-министра от должности налицо. Однако армянские олигархи, проживающие в России, покупая ракетный комплекс «Искандер», договорились с Саргсяном о том, что Карапетян долгое время будет премьер-министром Армении.

Сейчас Саргсян не выполняет обещание. Учитывая все это, армяне Москвы объединились в единую силу. Это явно чувствуется по их распространенным заявлениям. Блок «Искандер» начал действовать против президента Саргсяна. Однако основная суть в том, что среди этих армянских олигархов в Москве есть и глава фонда «Ташир» Самвел Карапетян. Видимо, и он, учитывая невыполненные Саргсяном обещания, подключился к армянским олигархам Москвы и начал вести борьбу против него», - отмечает М.Ахмедоглу.

Таким образом, по мнению политолога, Саргсяна и Армению ждет серьезное испытание. Он утверждает, что главной целью армянских олигархов, проживающих в Москве, является заменить грубого, неуклюжего и необразованного представителя карабахского клана Саргсяна на более интеллектуально развитого представителя карабахского клана Карапетяна.

«В ближайшее время полномочия президента Саргсяна уменьшатся, а полномочия премьер-министра Карапетяна будут расти. В 2018 году во время президентских выборов армяне Еревана полностью устранят карабахский клан от власти в Армении.

Происходящее – вопросы, вытекающие из логики общего политического почерка Армении. Правительство Саргсяна обязательно должно было положить именно такой конец. Потому что карабахский клан, оккупировавший 20 процентов азербайджанских земель, ведет к краху государственность Армении в целом. Сейчас Азербайджан нашел свой путь развития и без урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также готовит и реализует несколько вариантов для решения карабахского конфликта. Однако для спасения армянской государственности армяне не представили ничего серьезного, и предпринятые армянами Москвы шаги должны восприниматься как шаги для спасения армянской государственности. А это возможно только после решения нагорно-карабахской проблемы. В любом случае, часть армян Москвы понимает это», - резюмировал М.Ахмедоглу.

Ялчин Алиев