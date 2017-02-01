Азербайджан надеется на проведение своими партнерами, в том числе официальным Вашингтоном, прагматичной внешней политики, заявил посол АР в США Элин Сулейманов, выступая перед преподавателями и студентами Программы Южной и Центральной Азии американского Национального университета обороны.

По сообщению пресс-службы азербайджанского посольства в США, об этом дипломат сказал, указав на наблюдающиеся в последние годы непонятные в определенной степени политические подходы западных государств.

По словам посла, развитие партнерских связей с такими передовыми и прогрессивными странами как Азербайджан, большую часть населения которого составляют мусульмане, соответствует в первую очередь интересам самих США. Э.Сулейманов подчеркнул, что такое партнерство внесет вклад в усилия по борьбе с радикализмом и экстремизмом. Однако, с сожалением констатировал он, в последние годы этому моменту не уделялось должного внимания, наоборот, Азербайджан подвергался безосновательному и предвзятому давлению.

Отметим, что Национальный университет обороны специализируется на предоставлении высшего образования и тренинг-услуг для сотрудников соответствующих структур США в области обороны и безопасности на стратегическом уровне.

Ялчин Алиев, Г.Р.