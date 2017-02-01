Началось первое в 2017 году пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня включены 27 вопросов.

На заседании будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в законы «О получении информации», «О несостоятельности и банкротстве», «О бухгалтерском учете», «О рекламе», «О гранте», «О социальном страховании», «О государственной пошлине», «Об авиации», «О таможенном тарифе», «О рынке ценных бумаг», «Об охране памятников истории и культуры», в Уголовный, Таможенный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях.

Весенняя сессия продлится до 31 мая.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.