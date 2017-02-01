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Политика

Глава МИД Армении признал, что армянская сторона умышленно не возвращает тело солдата ВС Азербайджана 01.02.2017 11:44

Причина отказа Еревана в выдаче тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова связана с проводимыми следственными действиями, которые еще не завершились.

Об этом, как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, накануне заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, признав, что решение о невыдаче принято на официальном уровне.

Он вновь выдвинул необоснованные обвинения в адрес Баку в том, что Азербайджан якобы «отказывается от механизма расследования инцидентов, и в этих условиях Армения вынуждена самостоятельно проводить те необходимые следственные действия, без которых можно было бы обойтись при наличии вышеназванного механизма».

При этом, Налбандян в очередной раз не обмолвился о том, что именно в продолжающейся агрессии армянских ВС кроется причина инцидентов на линии фронта, и именно продолжающаяся оккупация Нагорного Карабаха является первопричиной вооруженного противостояния сторон.

Напомним, что военнослужащий азербайджанской армии Чингиз Гурбанов погиб при пресечении попытки перехода государственной границы армянской разведывательно-диверсионной группой. С тех пор азербайджанская сторона практически на всех уровнях и с привлечением международных организаций предпринимает усилия по возвращению тела своего солдата.

Э.Налбандян отметил также, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта «проводятся на основе Мадридских принципов».

«Неоднократно говорилось, что они представлены как единое целое. То есть принципы - единое целое, пакет. Однако пакет предполагает поэтапное решение», - сказал министр.

Говоря о роли Москвы в урегулировании, он отметил, что Россия, как и США с Францией, играют большую роль.

При этом он в очередной раз попытался дезинформировать общественность, перекладывая ответственность за срыв переговоров с Армении на Азербайджан.

«Надо винить не посредников, а Азербайджан», - сказал он, в то же время подчеркнув отсутствие альтернативы переговорам.

Ялчин Алиев

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