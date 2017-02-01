USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Политика

Элин Сулейманов: Армения превратилась в угрозу для всего региона 01.02.2017 10:54

Потерявшая фактически свою независимость Армения превратилась в настоящее время в угрозу для всего региона, и наличие на ее территории современных ракетных систем является тому свидетельством.

Об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, выступая перед преподавателями и студентами Программы Южной и Центральной Азии американского Национального университета обороны, специализирующегося на предоставлении высшего образования и тренинг-услуг для сотрудников соответствующих структур США в области обороны и безопасности на стратегическом уровне.  

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, дипломат рассказал участникам мероприятия о проводимой официальным Ереваном деструктивной политике и его деятельности, направленной на препятствование достижению мира.

Отметив, что Азербайджан имеет стратегическое географическое расположение, он сказал, что этот факт сопряжен с определенными вызовами и трудностями, однако вместе с тем, его нахождение на перекрестке Запада с Востоком и Севера с Югом открывает также большие возможности.

По словам Э.Сулейманова, Азербайджан – это страна, проводящая на евразийском пространстве самую независимую политику, и это достижение республика завоевала в результате принятых в 90-х годах решений Общенационального лидера Гейдара Алиева на основе его стратегического взгляда и особых лидерских качеств, а также успешной и последовательной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ялчин Алиев, Г.Р.

357количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Саудовский принц купил билеты на самолет своим 80 соколам - ВИДЕОНовые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕОДженнифер Лопес высказалась против политики Трампа: «Мы все иммигранты» - ФОТОЗвезда сериала «Cesur ve Güzel» разводится – ФОТОСтали известны новые подробности убийства отцом 13-летней дочери – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕОВокруг шум: что за Ждун и кто его создал – ФОТОПризыв о помощи. Жизнь близнецов в опасности: мальчики мечтают вырасти, но… - ФОТОЛеонид Парфенов исполнил хит легендарной группы «Гая» - ВИДЕОСъемка передачи «Yoxlama» в школе №171 была несогласованной

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 февраля11:44 Глава МИД Армении признал, что армянская сторона умышленно не возвращает тело солдата ВС Азербайджана11:40 Moody’s: Bank of Baku сохраняет свой рейтинг11:35 Кушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТО11:27 Автобус замерз на Ставрополье по пути в Баку11:21 Белый дом отказался посылать представителей на программы CNN11:15 Украина поднимет в Совбезе вопрос о недостаточном участии ООН в разрешении замороженных конфликтов11:08 Президент Азербайджана принял главу правления Инициативы прозрачности в добывающей промышленности11:00 Грузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕО10:54 Элин Сулейманов: Армения превратилась в угрозу для всего региона10:49 Бакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО10:38 «Зиря» усилилась форвардом из Ганы10:31 Ян Брэдшоу: «Строительство TAP обойдется в 4,5 млрд евро»10:27 Уфук Будак поменял Суперлигу на первую лигу Турции10:23 Квартальная прибыль Apple снизилась на 2,55%10:16 Российский омбудсмен выразила отношение к экстрадиции Лапшина в Азербайджан