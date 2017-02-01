Потерявшая фактически свою независимость Армения превратилась в настоящее время в угрозу для всего региона, и наличие на ее территории современных ракетных систем является тому свидетельством.

Об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, выступая перед преподавателями и студентами Программы Южной и Центральной Азии американского Национального университета обороны, специализирующегося на предоставлении высшего образования и тренинг-услуг для сотрудников соответствующих структур США в области обороны и безопасности на стратегическом уровне.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, дипломат рассказал участникам мероприятия о проводимой официальным Ереваном деструктивной политике и его деятельности, направленной на препятствование достижению мира.

Отметив, что Азербайджан имеет стратегическое географическое расположение, он сказал, что этот факт сопряжен с определенными вызовами и трудностями, однако вместе с тем, его нахождение на перекрестке Запада с Востоком и Севера с Югом открывает также большие возможности.

По словам Э.Сулейманова, Азербайджан – это страна, проводящая на евразийском пространстве самую независимую политику, и это достижение республика завоевала в результате принятых в 90-х годах решений Общенационального лидера Гейдара Алиева на основе его стратегического взгляда и особых лидерских качеств, а также успешной и последовательной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ялчин Алиев, Г.Р.