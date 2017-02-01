USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Политика

Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Грузии прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику 01.02.2017 22:38

1 февраля делегация во главе с председателем Правительства Автономной Республики Аджария Грузии Зурабом Патарадзе прибыла с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили из пресс-службы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, в тот же день состоялась встреча председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова и председателя Правительства Автономной Республики Аджария Зураба Патарадзе.

Председатель Верховного Меджлиса тепло поприветствовал Зураба Патарадзе в Нахчыванской Автономной Республике. Отметив, что основа связей между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Автономной Республикой Аджария Грузии была заложена в 2012 году, председатель Верховного Меджлиса поблагодарил председателя Правительства Автономной Республики Аджария за то, что, как продолжение этих связей, он принял приглашение и прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику. Он сказал: Связи между Нахчыванской Автономной Республикой и Автономной Республикой Аджария основываются на искренней дружбе и братстве. В результате взаимных визитов налажены связи в торгово-экономической сфере, в области здравоохранения и образования. Сегодня Батумский государственный университет плодотворно сотрудничает с Нахчыванским государственным университетом. Большой потенциал имеют связи и в области здравоохранения. Приезд аджарских детей на лечение в Нахчыван – это проявление взаимной доброй воли. Возможности для расширения наших связей велики. Благодаря этому налажено сотрудничество в транспортной сфере, открыт прямой автобусный маршрут Нахчыван-Батуми. Задействование этого маршрута еще больше укрепит связи между двумя дружественными автономными республиками.

Председатель Верховного Меджлиса вновь выразил удовлетворение встречей с Зурабом Патарадзе в Нахчыванской Автономной Республике, поздравил его с избранием председателем Правительства Автономной Республики Аджария, пожелал успехов на ответственном посту.

Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Зураб Патарадзе поблагодарил председателя Верховного Меджлиса за приглашение посетить Нахчыванскую Автономную Республику, выразил удовлетворение тем, что один из первых своих зарубежных визитов он совершил в родной для них Нахчыван. Гость сказал, что связи между нашими странами развиваются в различных областях. Сегодня Автономную Республику Аджария и Нахчыванскую Автономную Республику объединяют деловые отношения и дружеские связи. Взаимные визиты вносят вклад в развитие связей, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и других сферах.

На встрече была выражена уверенность в том, что и впредь будут прилагаться усилия для развития двусторонних связей.

Во встрече принял участие генеральный консул Азербайджанской Республики в Батуми Рашад Исмайлов.

АЗЕРТАДЖ

173количество просмотров
Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Грузии прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику
Помощник Президента Азербайджана побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии - ФОТО
В результате провокации врага ранен военнослужащий ВС Азербайджана

1 февраля армянские вооруженные подразделения, используя автоматическое оружие
Эльмар Мамедъяров: Заявление Налбандяна по Азербайджану полно лживых обвинений
Ученый совет Института истории НАНА протестует против преследования узбекского историка и публициста на его родине
Главы МИД Азербайджана и Армении, возможно, встретятся в Мюнхене

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении
Азербайджан должен поднять вопрос о возвращении переданных армянам в период АДР территорий – Директор Института истории НАНА
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Тонущий отец швырнул дочь на три метра, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕОЭкс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОВ Азербайджане ликвидирована группа террористовБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6СМИ: в Таиланде собаки спасли хозяина от королевской кобры - ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОШесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 февраля23:53 Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана объявляет выборы на дополнительное вакантное место действительного члена НАНА23:25 Азербайджан на втором месте в рейтинге Всемирного экономического форума среди развивающихся стран22:38 Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Грузии прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику22:10 Промо-ролик матча «Карабах» - АЗАЛ - ВИДЕО21:49 Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов21:29 Бомбардир «Зиря» перешел в турецкий клуб21:08 Помощник Президента Азербайджана побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии - ФОТО20:48 Генсек ООН призвал отменить ограничения на въезд в США20:34 Модная коллекция «Карабах» вновь показана в Берлине – ФОТО20:16 Свидетель по «Делу МНБ»: «Акиф Човдаров силой отнял у меня ресторан и землю»20:01 Президент Азербайджана утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной19:41 В результате провокации врага ранен военнослужащий ВС Азербайджана19:30 Эльмар Мамедъяров: Заявление Налбандяна по Азербайджану полно лживых обвинений19:17 Минздрав улучшает медобслуживание одиноких и лиц без определенного места жительства19:00 «Кяпяз» потерял капитана