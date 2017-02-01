Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Грузии прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику

1 февраля делегация во главе с председателем Правительства Автономной Республики Аджария Грузии Зурабом Патарадзе прибыла с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили из пресс-службы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, в тот же день состоялась встреча председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова и председателя Правительства Автономной Республики Аджария Зураба Патарадзе.

Председатель Верховного Меджлиса тепло поприветствовал Зураба Патарадзе в Нахчыванской Автономной Республике. Отметив, что основа связей между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Автономной Республикой Аджария Грузии была заложена в 2012 году, председатель Верховного Меджлиса поблагодарил председателя Правительства Автономной Республики Аджария за то, что, как продолжение этих связей, он принял приглашение и прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику. Он сказал: Связи между Нахчыванской Автономной Республикой и Автономной Республикой Аджария основываются на искренней дружбе и братстве. В результате взаимных визитов налажены связи в торгово-экономической сфере, в области здравоохранения и образования. Сегодня Батумский государственный университет плодотворно сотрудничает с Нахчыванским государственным университетом. Большой потенциал имеют связи и в области здравоохранения. Приезд аджарских детей на лечение в Нахчыван – это проявление взаимной доброй воли. Возможности для расширения наших связей велики. Благодаря этому налажено сотрудничество в транспортной сфере, открыт прямой автобусный маршрут Нахчыван-Батуми. Задействование этого маршрута еще больше укрепит связи между двумя дружественными автономными республиками.

Председатель Верховного Меджлиса вновь выразил удовлетворение встречей с Зурабом Патарадзе в Нахчыванской Автономной Республике, поздравил его с избранием председателем Правительства Автономной Республики Аджария, пожелал успехов на ответственном посту.

Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Зураб Патарадзе поблагодарил председателя Верховного Меджлиса за приглашение посетить Нахчыванскую Автономную Республику, выразил удовлетворение тем, что один из первых своих зарубежных визитов он совершил в родной для них Нахчыван. Гость сказал, что связи между нашими странами развиваются в различных областях. Сегодня Автономную Республику Аджария и Нахчыванскую Автономную Республику объединяют деловые отношения и дружеские связи. Взаимные визиты вносят вклад в развитие связей, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и других сферах.

На встрече была выражена уверенность в том, что и впредь будут прилагаться усилия для развития двусторонних связей.

Во встрече принял участие генеральный консул Азербайджанской Республики в Батуми Рашад Исмайлов.

АЗЕРТАДЖ