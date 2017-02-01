Вопросы, связанные с миграционной политикой и применением законодательства в данной сфере, обсуждены на встрече посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.

По сообщению пресс-службы посольства Азербайджана в РФ, глава российского МВД отметил, что правоохранительными органами двух стран проводится активная совместная работа в рамках Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ и Совместной комиссии государств-участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

В свою очередь посол сообщил, что наличие тесных дружеских, гуманитарных и экономических связей между Азербайджаном и Россией способствует достаточно интенсивному передвижению граждан двух стран. Между Москвой и Баку ежедневно осуществляются семь авиарейсов, также работает железнодорожное и автобусное сообщения. И здесь, по словам дипломата, вопрос применения миграционного законодательства приобретает особую значимость и необходимость оперативного реагирования на все поступающие обращения и, особенно, имеющие гуманитарный аспект. Посол подчеркнул важность тесного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с преступностью для обеспечения стабильности.

Была подчеркнута важность обеспечения безопасности транзита грузов через эти страны, облегчения миграционного законодательства и увеличения сроков пребывания на территории России для водителей большегрузных автомобилей.

Сторонами было подчеркнуто удовлетворение высоким уровнем взаимопонимания и возможностью решать возникающие вопросы в оперативном порядке.

Ялчин Алиев, Г.Р.