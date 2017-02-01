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Политика
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Помощник Президента Азербайджана побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии - ФОТО 01.02.2017 21:08

Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился в главном офисе информационного агентства Саудовской Аравии (SPA) с президентом агентства Абдуллахом ибн Фахдом аль-Хусейном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на SPA, на встрече Али Гасанов отметил значение связей между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия в различных сферах, высоко оценил большие усилия Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда по решению проблем исламского мира.

Нынешний визит, совершаемый Али Гасановым по приглашению министра культуры и информации Саудовской Аравии Аделя бин Зейда ат-Турейфи, - второй его визит в эту страну за десять лет. Помощник Президента Азербайджана сказал, что в ходе визита стал свидетелем большого развития во всех сферах жизни в Саудовской Аравии. Али Гасанов сообщил, что этот визит осуществлен для развития отношений между братскими Азербайджаном и Саудовской Аравией, в частности, сотрудничества в области печати, расширения связей между медиа-структурами, в том числе АЗЕРТАДЖ и SPA.

После встречи помощник Президента Азербайджана ознакомился с процессом работы SPA.

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Помощник Президента Азербайджана побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии - ФОТО
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